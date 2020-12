Saipem: vinta gara in Israele per costruire impianto di produzione ammoniaca, contratto da oltre 200 mln dollari

Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha firmato oggi un contratto con Haifa Group per la costruzione di un impianto di ammoniaca in Israele. Il contratto ha un valore di oltre 200 milioni di dollari, con una produzione attesa di circa 100.000 tonnellate di ammoniaca all'anno. La costruzione durerà circa tre anni. Saipem si occuperà dell’ingegneria, approvvigionamento, costruzione e messa in servizio dell'intero stabilimento produttivo.L'impianto fornirà una quantità continuativa di ammoniaca, utilizzata come materia prima per la produzione di fertilizzante a base di nitrato di potassio, prodotto di punta del Gruppo Haifa, il quale prevede di utilizzare direttamente la maggior parte della capacità produttiva dell'impianto, mentre il resto sarà messo a disposizione di clienti in Israele per la vasta gamma d’uso dell'ammoniaca.