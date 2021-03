Saipem tra le top picks italiane di Akros: attuali prezzi sono un buon punto d'ingresso

Titta Ferraro 8 marzo 2021 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Continua il rally dei titoli oil anche se oggi il rally del petrolio si prende una pausa dopo che in mattinata il Brent si era spinto anche oltre il 70$. Saipem risulta tra i migliori con +3% a quota 2,427 euro. Oggi gli analisti di Banca Akros hanno inserito Saipem tra le sue Italian Top Picks. "Il recente aumento del prezzo del petrolio e la spinta a maggiori investimenti in progetti rinnovabili è chiaramente positivo e alla fine porterà a una ripresa dei ricavi e dei margini", rimarca Banca Akros che ricorda come in questo scenario Saipem sia coinvolta sia nel costruzione offshore e onshore e nel settore della perforazione ed è ben posizionata per sfruttare un aumento della spesa in settore energetico. "Riteniamo che l'attuale prezzo delle azioni sia un buon punto di ingresso per scommettere su una ripresa sia nell'upstream che nel downstream guidata da prezzi di petrolio molto più alti", conclude Akros.