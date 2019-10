Saipem tra i migliori del Ftse Mib: per Equita è ancora buy

Daniela La Cava 7 ottobre 2019 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Saipem avanza a Piazza Affari, posizionandosi tra i migliori titoli del Ftse Mib a metà seduta. Il titolo del gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi guadagna poco dopo le 12.30 circa il 2% a 4,08 euro (+24,8% il saldo da inizio anno).Gli analisti di Equita confermano la raccomandazione di acquisto (rating buy) e il target price di 5,6 euro su Saipem dopo il recente annuncio dei nuovi contratti E&C offshore da BP in Azerbaijan per un valore complessivo di circa 145 milioni di dollari."Il contratto rappresenta il 3% circa della raccolta ordini da noi attesa nel 2019 per la divisione offshore E&C", indicano gli esperti di Equita aggiungendo che "con questo contratto la raccolta ordini E&C annunciata da inizio anno raggiunge i 14,4 miliardi (di cui 12,1 miliardi onshore e 2,3 miliardi offshore) rispetto una nostra stima 2019 di 15,7 miliardi (11,6 miliardi onshore e 4,1 miliardi offshore)".