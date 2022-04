Saipem tonica in Borsa, nuovi contratti nel drilling offshore 400 mln$

Redazione Finanza 6 aprile 2022 - 09:41

MILANO (Finanza.com)

La giornata parte in rialzo per Saipem, che si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib. Il titolo del gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi sale di circa lo 0,6% a quota 1,14 euro. Ieri a mercati chiusi Saipem ha comunicato di essersi aggiudicata nuovi contratti nel drilling offshore in Medio Oriente e in Africa Occidentale per un totale di oltre 400 milioni di dollari."La notizia è positiva. Il contratto vale il 4% della raccolta ordini di gruppo 2022. Da inizio anno Saipem ha acquisito contratti per 750 milioni di dollari nel segmento drilling offshore e supera la nostra stima di 550 milioni", sottolineano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold e 0,95 euro.