Saipem: titolo spinto al rialzo da quotazioni petrolio e scissione della rivale TechnipFmc

simone borghi 27 agosto 2019 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Seduta all’insegna degli acquisti per il titolo Saipem che sagna un rialzo del 2,8% a 4,24 euro, conquistando il primo posto del Ftse Mib (+0,7%). Oltre a beneficiare del rialzo del petrolio (Brent e Wti salgono di circa mezzo punto percentuale), il titolo Saipem è trainato anche dalla notizia che il gruppo franco-americano TechnipFmc, competitor dei servizi petroliferi, ha annunciato la scissione in due società.L’operazione, che dovrebbe essere finalizzata entro il primo semestre del 2020, prevedere lo scorporo in due società leader di mercato indipendenti e quotate in Borsa: RemainCo, un fornitore di servizi e tecnologia pienamente integrato, e SpinCo, uno dei principali player nel campo dell’ingegneria e delle costruzioni (Engineering & Construction, “E&C”), che comprende il segmento Onshore/Offshore. La separazione, ha fatto sapere il cda del gruppo, dovrebbe consentire a RemainCo e SpinCo di concentrarsi nuovamente su strategie differenziate e fornire maggiore flessibilità e opportunità di crescita.Secondo gli analisti “l'operazione può riportare l'attenzione su M&A nell'intero settore. E nel caso di Saipem potrebbe essere più facile portare avanti le dismissioni di cui si parla da tempo. Il focus rimane su un'eventuale vendita o alleanza nel segmento Drilling, con le due divisioni E&C e Onshore/Offshore che rimangono principali”.