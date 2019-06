Saipem spicca a Piazza Affari grazie al petrolio in forte recupero

Alessandra Caparello 7 giugno 2019 - 14:56

MILANO (Finanza.com)

Brilla a Piazza Affari il titolo Saipem che al momento segna un rialzo del 2,81% e questo grazie alla maxi commessa aggiudicata per il GNL in Mozambico e al recupero del petrolio.Le quotazioni del greggio sono in rialzo con i futures sul Wti che segnano +73 centesimi a 53,32 dollari al barile, mentre il Brent guadagna l'1,4% a 62,50 dollari al barile.