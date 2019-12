Saipem: si dimette il consigliere non esecutivo Pierfrancesco Latini

Alessandra Caparello 23 dicembre 2019 - 16:05

MILANO (Finanza.com)

Pierfrancesco Latini, Consigliere non esecutivo e non indipendente nonché membro del Comitato per il Controllo e Rischi di Saipem ha rassegnato le dimissioni in ragione del nuovo incarico assunto in SACE S.p.A., quale Amministratore Delegato.Così si legge in una nota. Alla data odierna Pierfrancesco Latini non detiene alcuna partecipazione nel capitale sociale della Società. La Società ringrazia Pierfrancesco Latini per l’attività svolta in seno al Consiglio di Amministrazione.