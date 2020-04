Saipem sbanda a -4%, analisti tagliano stime e valutazione dopo la trimestrale

Redazione Finanza 24 aprile 2020 - 17:18

MILANO (Finanza.com)

Saipem si avvia a chiudere con un calo di circa il 4% a 2,168 euro. Alla luce dei riscontri arrivati dal primo trimestre, Credit Suisse ha ridotto la sua valutazione su Saipem da 2,1 a 1,80 euro, con giudizio underperform confermato. "Anche se Saipem non ha diffuso una guidance per l'intero anno, è chiaro dai numeri del primo trimestre e dai commenti del management che non avevamo tagliato abbastanza le stime, dicono gli analisti che hanno tagliato le stime di ebitda 2020 del 22%.Taglio del 7% delle stime di ebitda 2020-2022 da parte di Equita che conferma hold con prezzo obiettivo sceso del 9% a 3,10 euro.