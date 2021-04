Saipem sale a Piazza Affari: in lista Cdp-Eni Francesco Caio amministratore delegato

Alessandra Caparello 6 aprile 2021 - 11:43

MILANO (Finanza.com)

Sale a Piazza Affari il titolo Saipem che al momento segna lo 0,43% a 2,35 euro. Attraverso un comunicato stampa congiunto, Eni e CDP hanno annunciato che, in relazione all'assemblea di Saipem, per deliberare sulla nomina del consiglio di amministrazione, proporranno una lista congiunta comprendente i seguenti candidati: Silvia Merlo, Francesco Caio, Alessandra Ferone, Pier Francesco Ragni, Marco Reggiani e Paola Tagliavini.Lo stesso comunicato stampa poi riporta che Francesco Caio è il candidato che possiede le competenze professionali richieste per essere nominato amministratore delegato della società. Secondo Intesa SanPaolo, tale notizia è neutrale per il titolo Saipem. Caio, concludono gli analisti, inoltre ha una vasta esperienza come manager in aziende statali e private, ed è stato il Presidente di Saipem dal 2018.