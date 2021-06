Saipem rinnova la squadra: Antonio Paccioretti nuovo CFO. Positiva la view di Equita

Alessandra Caparello 1 giugno 2021 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

Saipem rinnova la squadra. Dal 1 giugno 2021 Antonio Paccioretti assumerà il ruolo di CFO, al posto di Stefano Cavacini. Paccioretti ha una consolidata esperienza come CFO di imprese quotate che operano nella filiera energetica (con esperienze in Snam, ENI e Italgas), quindi molto vicino al mondo Saipem come afferma Equita.Nuovi direttori anche per la Corporate Communication e Sostenibilità e per HR. Loretana Coris sarà responsabile della direzione Sustainability, Identity and Corporate Communication, mentre Massimiliano Branchi assumerà dal 1 luglio la direzione delle Risorse Umane, Organizzazione e Servizi. Come afferma Equita, Saipem ha fatto un buon lavoro negli ultimi anni sul fronte del controllo della struttura finanziaria e indebitamento in un contesto di settore sfidante. “Leggiamo positivamente l`accelerazione impressa dal nuovo CEO”.