Saipem resta sugli scudi a PIazza Affari: post conti analisti alzano target price

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Saipem resta sugli scudi a metà seduta a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi l'1% a 4,62 euro in controtendenza rispetto al Ftse Mib che cede lo 0,37%. All'indomani della pubblicazione dei conti semestrali, che hanno segnato un ritorno all'utile per il gruppo e hanno visto gli ordini in aumento, gli anlisti rivedono al rialzo il target price sulla società dei servizi petroliferi e confermano la raccomandazione di acquisto.Così ha fatto che Berenberg che mantiene il rating buy e porta il prezzo obiettivo da 6,1 a 6,2 euro. "Saipem si sta gradualmente riprendendo, registrando una sostanziale crescita degli ordini nel secondo trimestre unita a forti margini nelle divisioni E&C", scrivono gli esperti.Anche Kepler Cheuvreux ha rivisto al rialzo il target che sale da 6 a 6,5 euro, reiterando la raccomandazione buy.