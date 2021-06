Saipem: rafforzata flotta di perforazione con noleggio nave di ultima generazione

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato stamattina di avere firmato con i cantieri Samsung Heavy Industries un contratto per il noleggio di una nuova nave da perforazione, la Samsung Santorini, che sarà consegnata a novembre 2021. Il noleggio, della durata di circa due anni, consente a Saipem di rafforzare la competitività della sua flotta senza l’investimento in nuovi asset, ma facendo leva sulla sua consolidata competenza nella selezione e gestione di mezzi navali tecnologicamente avanzati. Il contratto con Samsung prevede comunque l’opzione di acquisto della nave, che può essere esercitata a discrezione di Saipem in funzione dell’andamento della domanda."La Santorini aumenta la nostra capacità produttiva e ci consente di soddisfare la domanda di nuovi contratti in una fase in cui la attuale flotta di perforazione offshore di Saipem ha una copertura contrattuale pressoché totale per i prossimi mesi", commenta Marco Toninelli, coo drilling offshore di Saipem.