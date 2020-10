Saipem prova recupero in Borsa, Morgan Stanley confida in buon 3° trimestre. Raffica di short sul titolo

Redazione Finanza 14 ottobre 2020 - 17:13

MILANO (Finanza.com)

Seduta tonica per Saipem che ha accelerato nel pomeriggio. Il titolo è tra i migliori del Ftse Mib segnando +1,58% a 1,4795 euro. Oggi su Saipem si sono espressi diversi analisti, tra questi Morgan Stanley (che ha rating equalweight con tp a 1,75 euro) si aspetta risultati del 3° trimestre (in uscita il 28 ottobre) che confermino un miglioramento dei margini trimestre su trimestre, sebbene il contesto macro rimanga difficile. La casa d'affari Usa ritiene che il mercato si concentrerà sui commenti sul percorso verso la ripresa, e la chiave qui sarebbero gli aggiornamenti alla guidance 2020 rispetto alle aspettative di consenso. "Il forte portafoglio ordini di Saipem dovrebbe ancora fornire supporto per i ricavi del 2020 e 2021, ma permangono rischi di esecuzione, in particolare nel business delle costruzioni onshore", aggiunge Morgan Stanley.Anche Mediobanca Securities indica numeri in crescita per Saipem nel trimestre chiuso al 30 settembre. Gli analisti di Piazzetta Cuccia, che hanno rating neutral con target price a 2,2 euro, indicano un miglioramento sequenziale nel trimestre con ricavi a 1,59 miliardi di euro (+5%), in linea con la guidance qualitativa del management, che implica ricavi 2020 oltre i 7 miliardi di euro. Mediobanca stima anche EBITDA a 144 milioni di euro, inferiore del 5% alle stime di consenso, ma superiore del 25% rispetto al secondo trimestre del 2020. "Gli ingenti contratti aggiudicati da Saipem nel corso del primo semestre forniscono un alto grado di visibilità degli utili per il 2021/22, nonostante il crollo del prezzo del petrolio", asserisce Mediobanca.Saipem è il titolo peggiore da inizio anno di tutto il Ftse Mib con -66% circa. Tra gli operatori si guarda alle deboli prospettive del comparto post-Covid e anche alla presenza di molti investitori posizionati al ribasso sul titolo Saipem. Dall’ultimo aggiornamento disponibile di Consob sulle posizioni nette corte (PNC) Saipem risulta il titolo più shortato a Piazza Affari con 8 posizioni short aperte, in aumento rispetto alle 7 di settimana scorsa.