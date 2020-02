Saipem: protocollo d'intesa con società costruzioni saudita AHQ

Daniela La Cava 25 febbraio 2020 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha firmato un protocollo d'intesa con la società di costruzioni saudita Abdel Hadi Abdullah Al Qahtani & Sons Company (AHQ). Con questo accordo, si legge in una nota, le due società pongono le basi per la creazione di una joint venture in Arabia Saudita, che combini le competenze e le capacità EPC di Saipem con le conoscenze e l'esperienza di AHQ nella logistica, nella costruzione e nella supply chain. La jv ha l'obiettivo di massimizzare la creazione di valore locale e di diventare un fornitore d’eccellenza di soluzioni globali nella realizzazione sia di opere di costruzione onshore che di progetti EPC di condotte onshore.