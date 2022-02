Saipem: proseguono le vendite sul titolo nel giorno del cda per nuove nomine

Redazione Finanza 4 febbraio 2022 - 10:19

MILANO (Finanza.com)

Saipem ancora giù a Piazza Affari dopo l'allarme conti lanciato lunedì scorso. Il titolo, reduce da pesanti ribassi questa settimana, continua la sua discesa, segnando questa mattina una flessione del 2,4% in area 1,2 euro.Oggi è in programma una riunione del consiglio di amministrazione del gruppo per affrontare l'emergenza. All'ordine del giorno ci sarebbe la nomina di due manager da affiancare all'amministratore delegato Francesco Caio, per volere dei grandi soci, Eni e Cdp. Secondo le indiscrezioni di stampa, i due manager aiuteranno Caio ad analizzare la situazione del gruppo e a redigere un piano di risanamento e di rilancio.Tra le opzioni per il futuro di Saipem rimane l'ipotesi di un aumento di capitale. Mentre quella di un progetto di integrazione con Maire Tecnimont, avanzato dalla stampa, è stato smentito ieri dalla stessa Maire Tecnimont.