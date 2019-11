Saipem: nuovo contratto subsea in Guyana

Daniela La Cava 14 novembre 2019 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Saipem rafforza la sua presenza in Guyana. Il gruppo guidato sa Stefano Cao si è aggiudicato un nuovo contratto subsea da Esso Exploration and Production Guyana Limited, una controllata di ExxonMobil, per il progetto Payara development situato nel blocco Stabroek al largo della Guyana a una profondità̀ di circa 2000 metri. L'esecuzione del nuovo progetto è subordinata alle autorizzazioni del Governo locale, all’approvazione dell’investimento da parte di EEPGL e dei suoi partner Hess Guyana Exploration Ltd e CNOOC Nexen Petroleum Guyana e a una autorizzazione a procedere con la fase finale."Lavorare con ExxonMobil, in particolare sui progressivi progetti di sviluppo di petrolio e gas in Guyana, rappresenta un'opportunità̀, ma è anche un impegno a preservare la relazione con i nostri stakeholder attraverso performance sostenibili", commenta Stefano Cao, a.d. di Saipem.Saipem si è inoltre aggiudicata alcuni ulteriori lavori su contratti E&C offshore attualmente in corso in Arabia Saudita, Azerbaigian e nel Mare del Nord. Il valore complessivo di tali contratti, unitamente al contratto in Guyana, ammonta a circa 880 milioni di dollari statunitensi.