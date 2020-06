Saipem: nuovo contratto in consorzio per il parco eolico offshore Fécamp in Normandia

michele fanigliulo 2 giugno 2020 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Il titolo Saipem oggi cresce del 1% a 2,224 euro, in scia al rialzo del petrolio e alla notizia che il consorzio composto da Bouygues Travaux Publics (leader al 40,5%), Saipem (40,5%) e Boskalis (19%) si è aggiudicato la commessa per la progettazione, costruzione e installazione di71 strutture a gravità (GBS – Gravity Base Structures) in cemento come base per il parco eolico offshoreFécamp in Normandia, Francia.Più nel dettaglio, l’aggiudicazione è stata fatta da parte di EDF Renewables, Enbridge Inc. e wpd Offshore. Il contratto ha un valore complessivo di 552 milioni.Il parco eolico offshore sarà situato tra 13 e 22 chilometri al largo della costa di Fécamp in Normandia. Le71 turbine eoliche saranno collegate alle fondazioni a gravità installate sul fondo del mare a profonditàcomprese tra 25 e 30 metri.Bouygues, in qualità di leader del consorzio, e Saipem, all'interno del consorzio, hanno il compito di progettare, costruire e installare sul fondale marino 71 fondazioni a gravità con un peso individuale fino a 5.000 tonnellate necessarie per garantire la stabilità delle turbine eoliche da 7 MW. Boskalis ha il compito di progettare e preparare le fondamenta dei fondali rocciosi prima dell'installazione delle GBS, nonché la protezione e la zavorra delle GBS dopo l'installazione sul fondo del mare.