Saipem: nuovo contratto di FEED da sudafricana Renergen

Alessandra Caparello 27 gennaio 2021 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Saipem si è aggiudicata un contratto di Front-End Engineering Design (FEED) da parte di Renergen, società sudafricana emergente nelle energie rinnovabili integrate, tramite la sua controllata al 100% Tetra4.Il contratto, si legge in una nota, riguarda lo sviluppo nel downstream del progetto Virginia Gas phase 2 in Sud Africa, che comprende i diritti di esplorazione e produzione di 187mila ettari di giacimenti di elio e GNL presso le città di Welkom, Virginia e Theunissen nel Free State. "Con questo contratto, Saipem estende ulteriormente la sua presenza in Sud Africa e partecipa a un progetto di sviluppo a livello mondiale di notevole importanza", afferma Eric Zielinski, Upstream & LNG Product Manager della Divisione XSIGHT di Saipem, dedicata ai servizi di ingegneria dei progetti in fase iniziale. "Le caratteristiche del contratto FEED per il Virginia Gas Project - sottolinea il manager - si inseriscono perfettamente nella nostra strategia di diversificazione, fornendo idee innovative per la transizione energetica, consentendo la riduzione delle emissioni di carbonio e contribuendo a produrre un bene raro e prezioso come l'elio".