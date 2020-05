Saipem: nuovi contratti per il progetto Nigeria LNG Train 7

Daniela La Cava 14 maggio 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Saipem, in joint venture con Daewoo E&C Co. e Chiyoda Corporation (SCD JV), si è aggiudicata da parte di Nigeria LNG Limited i contratti per l’ingegneria, l’approvvigionamento e la realizzazione del progetto Nigeria LNG Train 7 da eseguire sull’isola di Bonny in Nigeria. Lo rende noto la società italiana attiva nel settore dei servizi petroliferi indicando che il valore complessivo del progetto è di oltre 4 miliardi di dollari e la sua quota è di circa 2,7 miliardi.Il progetto NLNG Train 7 consiste nella costruzione di un treno completo e di una unità di liquefazione aggiuntiva con una capacità totale di circa otto (8) MTPA, oltre ad altre opere connesse e infrastrutture. Saipem è leader nella joint venture SCD con una quota del 60%."Questo nuovo progetto in Nigeria - dove operiamo da oltre 50 anni - riafferma la capacità di costruzione di rapporti solidi e strutturati che fanno di Saipem una società globale e dimostra la validità delle modalità di gestione dell’emergenza Covid-19 grazie alla flessibilità del nostro modello organizzativo e all’abitudine delle nostre persone a lavorare da remoto", ha commentato Stefano Cao, a.d. di Saipem.