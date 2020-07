Saipem: nuovi contratti nell’eolico offshore per oltre 90 mln di euro

Daniela La Cava 22 luglio 2020 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato questa mattina di essersi aggiudicata nuovi contratti nell’eolico offshore, per progetti attualmente in fase di sviluppo al largo delle coste dell’Inghilterra, della Scozia e della Francia per un valore complessivo che supera i 90 milioni di euro. Nel dettaglio, Dogger Bank Offshore Wind Farms, una joint venture tra Equinor e SSE Renewables, ha assegnato a Saipem un contratto per il trasporto e l’installazione di due piattaforme di trasformatori offshore per le prime due fasi del Dogger Bank: Dogger Bank A e Dogger Bank B. Una volta portato a compimento, spiega la nota, Dogger Bank costituirà il più grande parco eolico offshore al mondo situato a 130 chilometri al largo della costa nord-orientale dell'Inghilterra.Saipem ha vinto, inoltre, un contratto di installazione da parte di Seaway 7 relativo al parco eolico offshore Seagreen, un progetto da 1.075 MW realizzato in joint venture tra SSE Renewables (49%) e Total (51%) al largo della costa orientale della Scozia. Lo scopo del lavoro prevede l'installazione di 114 fondazioni per un numero equivalente di turbine eoliche.Infine, a Saipem è stato assegnato anche un contratto per il trasporto e l'installazione del jacket e del topside della sottostazione per il parco eolico offshore di St-Brieuc, in Bretagna, Francia, sviluppato da Ailes Marines, parte del gruppo Iberdrola. Le attività di project management e di ingegneria saranno eseguite da Saipem SA, la controllata francese di Saipem con sede a Parigi. Tutti questi progetti offshore di installazione, segnala la società, saranno realizzati dalla nave di sollevamento Saipem 7000.