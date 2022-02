Saipem: mercato concentrato su nuovo piano, il 24 febbraio i dettagli

Redazione Finanza 16 febbraio 2022 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il recupero di Saipem a Piazza Affari, con il titolo che oggi sale di oltre un punto percentuale (la performance a 1 mese è pari a un -42,04%). Secondo quanto riporta "Il Sole 24 Ore", sarebbero stati già illustrati i passi principali del nuovo piano al consiglio di amministrazione da parte del nuovo direttore generale Alessandro Puliti. Tra gli aspetti chiave, il quotidiano finanziario mette in evidenza tre punti: un aumento di capitale da 1,5 miliardi di euro (avallato dai soci); focus sul business core e derisking dell’attività; potenziali dismissioni (drilling) e infine rimodulazione del debito e waiver delle banche sui finanziamenti.Equita ricorda poi le prossime date clou, con la presentazione delle linee guida del piano che avverrà con i dati di preconsuntivo il 24 febbraio. Il 15 marzo il consiglio di amministrazione si riunirà nuovamente per approvare il nuovo piano e la "manovra finanziaria". "Riteniamo che gli step necessari per ristabilire l'equilibrio di bilancio siano stati avviati con l'arrivo dei nuovi manager e la formulazione del piano strategico e di ristrutturazione", commentano gli analisti della sim che mantengono la raccomandazione hold (tenere in portafoglio) su Saipem, con target price di 1,20 euro.