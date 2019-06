Saipem incassa doppia promozione di Jefferies dopo maxi-commessa Mozambico

Daniela La Cava 10 giugno 2019 - 12:21

MILANO (Finanza.com)

Ancora una seduta intonata al rialzo per Saipem a Piazza Affari. Dopo la chiusura di venerdì scorso in crescita di oltre il 3%, sotto la spinta delle performance positive del petrolio, il titolo del gruppo italiano attivo nel settore dei servizi petroliferi avanza questa mattina di circa l'1,2% dopo avere incassato la doppia promozione di Jefferies.Gli analisti hanno alzato la raccomandazione a hold dal precedente underperform, con un prezzo obiettivo che passa da 4,4 a 4,65 euro. "Il contratto che Saipem si è aggiudicata per l'area 1 LNG in Mozambico causa un significativo aumento delle aspettative sulla raccolta ordini 2019", argomentano gli esperti di Jefferies aggiungendo che nel complesso, le nuove previsioni sul fronte ordini fanno rimettere mano anche alle stime sui ricavi con una crescita stimata del 5% a 9,2 miliardi di euro nel 2019 e dell'11% a 10,2 miliardi nel 2020 (entrambi sopra il consensus). Goldman Sachs conferma il rating d'acquisto su Saipem, con target a 6 euro.