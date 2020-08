Saipem in picchiata a -3% sul Ftse Mib, Bernstein più che dimezza il prezzo obiettivo

Titta Ferraro 21 agosto 2020 - 12:00

MILANO (Finanza.com)

Venerdì difficile a Piazza Affari per il titolo Saipem, peggior performer del Ftse Mib con -3% circa in area 1,80 euro. Pesa il downgrade di Bernstein che ha rivisto il giudizio a "market perform" dal precedente "outperform" indicando il fattore di rischio rappresentato da un portafoglio ordini molto concentrato (il 30% ha un'esposizione su Saudi Aramco) oltre ai possibili ritardi di alcuni progetti a causa dell'emergenza Covid. Il nuovo prezzo obiettivo è di 2 euro dai 4,8 euro indicati in precedenza.