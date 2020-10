Saipem in gran recupero in Borsa, ma rimane incognita degli short record sul titolo

Redazione Finanza 5 ottobre 2020 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

Giornata in crescendo per Saipem così come per tutti i testimonial del settore oil. Il rialzo consistente dei prezzi del petrolio (+5% il WTI, +4,4% il Brent tornato a 41$) sostiene il comparto e Saipem primeggia sul Ftse Mib con +4% circa in area 1,53 euro. Saipem è il titolo più debole da inizio anno di tutto il Ftse Mib con -65% circa.Gli operatori continuano a guardare alla presenza di molti investitori posizionati al ribasso sul titolo. Dall’ultimo aggiornamento disponibile di Consob sulle posizioni nette corte (PNC) Saipem risulta infatti il titolo più shortato a Piazza Affari con 7 posizioni short aperte per una quota pari al 6,66% del capitale sociale.