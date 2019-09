Saipem in aiuto di Saudi Aramco, per analisti è una buona opportunità

Alessandra Caparello 23 settembre 2019 - 16:20

MILANO (Finanza.com)

Saipem in calo oggi a Piazza Affari dove al momento perde il 2,67%. Gli analisti di Mediobanca Securities valutano Neutral il rating sulla società con target price a 4,60 euro dopo che secondo il Wall Street Journal, Saudi Aramco ha contattato Saipem alla fine della scorsa settimana, chiedendo aiuto per la riparazione degli impianti di lavorazione di Khurais, uno degli obiettivi degli attacchi della scorsa settimana.Secondo il WSJ Saipem starebbe valutando come potrebbe aiutare Aramco, sottolineando però che l'azienda potrebbe essere sovraccaricata, avendo già ricevuto un contratto del valore di 3,5 miliardi di dollari quest'anno nel Regno Unito. Secondo gli analisti di Piazzetta Cuccia, si tratta di “un'altra opportunità per il gruppo italiano di migliorare ulteriormente la copertura del portafoglio ordini per l'anno 2020, che già si attesta ad un interessante 65% dei nostri numeri”.