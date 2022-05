Saipem: il 23 maggio scatta il raggruppamento azioni

Redazione Finanza 18 maggio 2022 - 11:34

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato che a partire dal prossimo 23 maggio si procederà al raggruppamento delle sole azioni ordinarie nel rapporto di 21 nuove azioni ordinarie (codice ISIN IT0005495616) ogni 100 azioni ordinarie esistenti (codice ISIN IT0005252140), previo annullamento di 41 azioni proprie detenute dalla società; nel medesimo contesto, e per meri fini di quadratura contabile, si riportano a nuovo utili per 10,25 milioni di euro.Il raggruppamento, spiega la società in una nota, si inserisce nel contesto dell’operazione di riduzione del capitale sociale deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci della società dello scorso 17 maggio. In particolare, il raggruppamento si rende necessario al fine di mantenere la medesima parità contabile implicita delle azioni ordinarie e di quelle di risparmio. Alla fine della riduzione e del raggruppamento, il capitale sociale di Saipem si attesterà a 460,2 milioni di euro, suddiviso in 212.303.028 azioni ordinarie e 10.598 azioni di risparmio, tutte prive dell'indicazione del valore nominale. Post annuncio, gli analisti di Banca Akros hanno confermato la raccomandazione neutral su Saipem, con target price di 0,9 euro.