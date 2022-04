Saipem guadagna ancora terreno, titolo vola di oltre il 14%

Redazione Finanza 21 aprile 2022 - 12:47

MILANO (Finanza.com)

Saipem continua a guadagnare terreno a Piazza Affari, con il titolo che sale di circa il 14,5% a 1,291 euro (massimo intraday a 1,297 euro). Dopo il profit warning lanciato a inizio anno, Saipem ha sorpreso in positivo con la pubblicazione dei conti del primo trimestre che evidenziano un Ebitda in crescita più delle attese, ordini in aumento e una perdita netta che si è ridotta più del previsto. Equita ritiene che "il set di risultati migliore delle attese e la conferma della guidance possano avere implicazioni positive per il titolo considerati gli avvenimenti degli ultimi mesi. Tuttavia, l’aumento di capitale resta un 'overhang' rilevante". Confermata la raccomandazione hold, con target price di 0,95 euro.