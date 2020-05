Saipem: firmato con Equinor accordo quadro servizi ingegneria

Daniela La Cava 26 maggio 2020 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato di avere firmato con Equinor un accordo quadro della durata di due anni per fornire servizi di ingegneria a livello mondiale. L'accordo quadro comprende studi di fattibilità e concettuali, FEED (Front End Engineering Design), ingegneria di dettaglio e relative espansioni e supporto per le attività di ricerca e sviluppo, nonché assistenza tecnica ad Equinor per i suoi futuri progetti, inclusi quelli relativi all’energia nei settori onshore, offshore e eolico galleggiante.Nella nota si precisa che l’accordo quadro include, senza limitarsi solo a questo, le linee di collegamento offshore, tra cui linee di approdo e linee di flusso, le condotte a terra, i componenti, le strutture sottomarine, il layout di campo e la progettazione del percorso per prodotti come ombelicali, cavi, flessibili statici e cavi di alimentazione.