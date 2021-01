Saipem finisce in vetta al Ftse Mib, Goldman Sachs alza target a 2,8 euro

Redazione Finanza 26 gennaio 2021 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Giornata sotto i riflettori per Saipem a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di quasi il 4% e scambia a quota 2,166 euro. Oggi il titolo del big italiano del settore dei servizi petroliferi è finito sotto la lente d'ingrandimento di Goldman Sachs in vista dei risultati dell'ultimo trimestre del 2020 e dell'intero esercizio. Conti che verranno diffusi il prossimo 25 febbraio.Gli analisti hanno confermato la raccomandazione buy su Saipem, ma hanno rivisto al rialzo il target price che passa da 2,4 a 2,8 euro. Goldman Sachs ha ridotto le previsioni sull'Ebitda del 6% e dell'8% rispettivamente per l'esercizio 2020 e per quello 2021 "per riflettere un maggiore impatto da Covid sulla redditività".