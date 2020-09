Saipem: esposizione dedicata a tecnologie marine nell’Immaginario Scientifico a Trieste

Daniela La Cava 28 settembre 2020 - 12:43

MILANO (Finanza.com)

Saipem contribuirà alla nuova sede triestina di Immaginario Scientifico, il museo della scienza interattivo e sperimentale la cui apertura è attesa per il prossimo 9 ottobre, con un’esposizione permanente dedicata alle tecnologie marine per l’utilizzo delle risorse energetiche offshore. Lo si apprende in una nota del gruppo italiano attivo nei servizi petroliferi. L’annuncio è stato dato sabato 26 settembre nell’ambito della Conferenza “Il Senso del Recupero. Immaginario Scientifico apre nel magazzino 26 di Porto Vecchio” in programma alla nona edizione di Trieste Next, il Festival della ricerca scientifica si è svolto a Trieste dal 25 al 27 settembre 2020.