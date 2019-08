Saipem entra nella jv per il progetto Arctic LNG2 con quota di 2,2 miliardi

Valeria Panigada 2 agosto 2019 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha sottoscritto un accordo con Technip France e NIPIgaspererabotka per partecipare alla joint venture per la realizzazione del progetto Arctic LNG2. Il progetto prevede l’ingegneria di dettaglio, l'approvvigionamento di materiali, la costruzione, la messa in esercizio e l'avviamento di tre linee di gas naturale liquefatto, ciascuna con una capacità di circa 6,6 milioni di tonnellate per anno. Le tre nuove linee saranno realizzate nel distretto di Tazovsky situato nella parte occidentale della penisola di Gydan della Federazione Russa. Saipem ha acquisito una quota lavori per un valore di circa 2,2 miliardi di euro.