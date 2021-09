Saipem corre sul Ftse Mib (+4%), sponda da MoU con Saudi Aramco

Daniela La Cava 21 settembre 2021 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Corre Saipem a Piazza Affari, guadagnando la vetta del Ftse Mib. Il titolo del gruppo italiano attivo nel settore dei servizi petroliferi avanza di oltre il 4% a metà seduta in scia all'annuncio della firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con Saudi Aramco volto a esplorare la possibilità di costituire in Arabia Saudita una nuova entità per l'esecuzione di attività di ingegneria e costruzione nel settore industriale dell'energia e delle infrastrutture.