Saipem corre con 'outperform' di MainFirst e rimbalzo petrolio

Scatto in testa al Ftse Mib per Saipem che sale di oltre il 2,5 per cento a 3,93 euro. A dare slancio al titolo è la ripresa delle quotazioni del petrolio ma anche il giudizio positivo da parte di MainFirst che ha espresso un rating "outperform" con target di prezzo a 5,90 euro per azione. Gli analisti di MainFirst elencano tre motivi per cui entrare su Saipem a questi prezzi è interessante. Il primo è il rafforzamento del profilo di rischio dell'azienda grazie alla risoluzione delle dispute in Algeria e su South Stream; poi c'è la fase di crescita solida degli utili e infine una valutazione attrattiva rispetto alle aziende comparabili e ai livelli storici del titolo.