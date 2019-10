Saipem: contratto per fornitura tecnologia basata su Hydrone a Equinor

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato di avere siglato un contratto per la fornitura di servizi nell'area subsea con Equinor, per un valore di circa 40 milioni di euro. Nel dettaglio, la commessa prevede l'utilizzo del drone per gli interventi sottomarini Hydrone-R e del ROV Hydrone-W, nello sviluppo del campo Njord Field, nell’offshore norvegese. Si tratta del primo contratto a livello mondiale che riguarda la fornitura di servizi tramite i droni sottomarini firmato nel settore offshore oil & gas. Il contratto avrà una durata di 10 anni e potrà essere prorogato per un periodo di ulteriori 10 anni.