Saipem: contratto Mozambico decisivo, titolo continuerà a sovraperformare (analisti)

Alessandra Caparello 5 giugno 2019 - 16:31

MILANO (Finanza.com)

In una giornata debole per Piazza Affari spicca il titolo Saipem che al momento guadagna il 2,51%. La società guidata da Stefano Cao continuerà a sovraperformare nei prossimi mesi dopo l’annuncio del nuovo contratto da 6 miliardi di dollari ottenuto in Mozambico per Anadarko.Così gli analisti di Bernstein che mantengono il rating Outperform su Saipem e target price di 7,20 euro.Il lavoro sarà probabilmente distribuito su 4-5 anni e, data la complessità del progetto, riteniamo che i margini EBITDA attesi per questo progetto saranno in linea con le previsioni a lungo termine di Saipem di almeno il 5% di EBITDA della divisione E&C Onshore. Così da Citi, secondo cui i recenti riconoscimenti evidenziano la competitività di Saipem nell'aggiudicarsi nuove commesse in tutti i settori di business, in particolare l'E&C Offshore e l'E&C Onshore.