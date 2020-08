Saipem: confermata nell'indice di sostenibilità FTSE4Good

Daniela La Cava 5 agosto 2020 - 16:11

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha comunicato al mercato di essere stata confermata negli indici FTSE4Good in cui è inclusa da marzo 2010. Creata dall'indice globale e fornitore di dati FTSE Russell, gli indici FTSE4Good sono ideati per misurare le prestazioni delle aziende che dimostrano robuste pratiche ambientali, sociali e di governance (ESG). Gli indici FTSE4Good sono utilizzati da un’ampia varietà di player del mercato per creare e valutare fondi e altri prodotti di investimento responsabili. Le valutazioni di FTSE Russell si basano sulle prestazioni in aree tematiche quali Corporate Governance, salute e sicurezza, anticorruzione e cambiamento climatico.Intanto a Piazza Affari Saipem corre e si posiziona in vetta al Ftse Mib, mostrando un guadagno di oltre il 5% a 1,975 euro.