Saipem annuncia modifica calendario finanziario su risultati bilancio trimestrali

Redazione Finanza 22 settembre 2021 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato con una nota che "il Consiglio di Amministrazione per l'esame dei dati trimestrali al 30 settembre 2021 è stato anticipato al 27 ottobre 2021 in luogo del 28 ottobre 2021, data precedentemente comunicata al mercato"."Il relativo comunicato stampa sarà emesso il 28 ottobre 2021 - si legge ancora nel comunicato -La presentazione dei risultati trimestrali via Conference Call & Webcast avrà luogo nell'ambito del Capital Markets Day, che si terrà il 28 ottobre 2021, nel quale il management presenterà il nuovo piano strategico.