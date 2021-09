Saipem ancora rialzi sul Ftse Mib, il 28 ottobre arriva nuovo piano strategico

Daniela La Cava 22 settembre 2021 - 09:32

Ancora rialzi per Saipem a Piazza Affari, dove mostra una crescita di circa un punto percentuale (ieri il titolo ha chiuso con un aumento di oltre il 3%). Ieri la società ha annunciato un MoU con Saudi Aramco per una potenziale NewCo per la creazione di un campione nazionale EPC sulla capacità di costruzione in quattro settori chiave: sostenibilità, tecnologia, materiali industriali e avanzati. "Al momento riteniamo la notizia non abbia implicazioni rilevanti per il titolo", segnalano gli analisti di Equita che mantengono la raccomandazione hold e il target price di 1,9 euro su Saipem.Saipem ha inoltre anticipato la data di pubblicazione dei risultati terzo trimestre 2021 al 28 ottobre e contestualmente terrà il proprio Capital Market Day per presentare il nuovo piano strategico.