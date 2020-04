Saipem alla guida di un consorzio selezionato per linea ferroviaria in Egitto

Valeria Panigada 9 aprile 2020 - 14:34

MILANO (Finanza.com)

Ilconsorzio guidato da Saipem è stato selezionato per la ricostruzione di una linea ferroviaria in Egitto. Lo ha annunciato la società Waphco, che coordinerà le attività del progetto che include la creazione di una linea ferroviaria per collegare un sito di produzione di acido fosforico (gestita da Waphco) ad Abu Tartour al porto di Safaga sul Mar Rosso. Il consorzio è composto anche dall'italiana Salcef e dall'egiziana El Sewedy Electric. Al progetto collaborerà anche Ferrovie dello Stato.