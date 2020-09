Saipem aggancia la vetta del Ftse Mib, titolo balza di oltre il 5%

Daniela La Cava 28 settembre 2020 - 13:08

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio caratterizzato dallo sprint dei bancari, Saipem mostra i muscoli e avanza di circa il 5% a metà seduta. Nel dettaglio, il titolo del gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi sale del 5,07% a 1,431 euro, in una giornata che vede il petrolio muoversi in territorio positivo (Wti sale sopra 40 dollari al barile, mentre il Brent si muove a un passo dai 43 dollari).Gli analisti di Equita, che confermano la raccomandazione hold e il target price di 2,7 euro su Saipem, si soffermano sull'intervista in edicola oggi dell'amministratore delegato, Stefano Cao, su "Affari & Finanza". "Il mondo dell'energia ha individuato il gas come fonte energetica che accompagnerà la transizione energetica verso le rinnovabili e le tecnologie a emissione zero -ha dichiarato Cao -. Saipem ha scelto di specializzarsi negli impianti LNG di grandi dimensioni". Inoltre, Saipem sta puntando su tecnologie legate "alla decarbonizzazione dei distretti industriali attraverso processi di cattura, trattamento, trasporto e stoccaggio della CO2 al fine di ridurre in modo sostanziale le emissioni inquinanti; produzione dell'idrogeno e infine su sistemi di mobilità sostenibile".