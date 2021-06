Saipem, accordo per acquistare attività settore energia eolica flottante di Naval Energies

Valeria Panigada 4 giugno 2021 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha firmato un accordo con Naval Energies per l’acquisizione delle attività nel settore dell’energia eolica flottante. Naval Energies ha oltre 10 anni di esperienza nell’eolico flottante offshore e ha sviluppato un concept di eolico semi-sommergibile flottante tra i migliori sul mercato. Naval Group ha annunciato all’inizio di febbraio l’intenzione di interrompere i propri sviluppi nel campo delle energie rinnovabili offshore avviando un processo finalizzato alla cessazione delle attività di Naval Energies, inclusa la ricerca di un acquirente per tutte o parte delle attività della società. Il completamento dell’operazione è soggetto alle necessarie autorizzazioni amministrative.“Con questa acquisizione ampliamo il nostro portafoglio di tecnologie e posizioniamo Saipem nella gara per l’assegnazione del progetto eolico flottante offshore di Groix & Belle-Île, in Francia", ha commentato Mauro Piasere, responsabile della Business Unit Offshore New Energies di Saipem. I dettagli finanziari non sono stati dettagliati ma il gruppo ha precisato che questa operazione ha un impatto del tutto marginale sulla sua posizione finanziaria.