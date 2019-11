Saipem: accordo di cooperazione strategica con Daewoo su progetti onshore

Daniela La Cava 11 novembre 2019 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha annunciato di avere siglato con Daewoo un accordo strategico di cooperazione su opportunità̀ nell’industria oil and gas onshore, con particolare attenzione al settore del Gnl, selezionate a livello globale."Combinando le rispettive risorse e competenze nell’ingegneria, approvvigionamento e costruzione di impianti a terra, le due società̀ potranno concentrarsi su specifiche opportunità con l'obiettivo di creare efficienza e valore per i propri clienti", si legge in una nota del gruppo attivo nel settore dei servizi petroliferi. Per Saipem "questa alleanza strategica rinforza e capitalizza la complementarità̀ e le sinergie nell'intera catena del valore Epc e crea un soggetto determinante capace di proporre soluzioni avanzate nella costruzione di impianti Gnl a livello globale."Questo accordo strategico con Daewoo capitalizzerà̀ le nostre competenze distintive nei progetti di elevata rilevanza, in particolare nel Gnl, e la nostra comprovata esperienza operativa nel realizzare gli obiettivi societari dei nostri clienti in tutto il mondo", commenta Maurizio Coratella, chief operating officer di Saipem Onshore E&C Division, precisando che "il Gnl è strategico per noi e stiamo convintamente focalizzando l’attenzione su di esso per consolidare le nostre attività̀ ed i risultati dell’E&C onshore”.A Piazza Affari il titolo Saipem lascia sul terreno circa l'1% a 4,388 euro in una giornata imposta al ribasso per le quotazioni del petrolio, con il Brent che scivola in area 61,73 dollari al barile (-1,26%).