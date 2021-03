Saipem accelera: per Mediobanca transizione energetica diventerà parte sempre più centrale del portafoglio ordini

Daniela La Cava 5 marzo 2021 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Continua l'accelerazione rialzista in Borsa di Saipem che sale ora di oltre il 4 per cento. Tra i motivi alla base dello scatto sul Ftse Mib del big italiano dei servizi petroliferi non c'è solo la decisione a sorpresa dell'Opec+ e la corsa del petrolio, ma secondo gli analisti c'è molta attenzione attorno al tema della produzione di idrogeno verde in Italia. In particolare, gli analisti di Mediobanca Securities ritengono che "il recente memorandum d'intesa siglato da Saipem rappresenti un'ulteriore prova che la transizione energetica diventerà probabilmente una parte sempre importante del portafoglio ordini dell'azienda". Gli esperti di piazzetta Cuccia mantengono la valutazione neutral e target a 2 euro su Saipem.