Saipem accelera (+5%) dopo affaire Naval, Equita conferma hold

Daniela La Cava 4 giugno 2021 - 10:59

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la corsa di Saipem a Piazza Affari, dove mostra un rialzo di oltre il 5% a 2,3 euro (soglia che non oltrepassava dallo scorso aprile) dopo aver annunciato questa mattina l'accordo per acquistare le attività nel settore dell’energia eolica flottante da Naval Energies."Con quest’accordo, Saipem beneficerà di un accesso privilegiato al progetto del parco eolico Groix & Belleile (Shell/Eolfi)", affermano gli analisti di Equita che confermano la raccomandazione hold e target price di 2 euro sul gruppo oil. "L’acquisizione è coerente con l’interesse di Saipem verso tecnologie che possono supportare gli sviluppi futuri di business e di investire in progetti/tecnologie legate alla transizione energetica - aggiungono gli esperti -. Il business `renewables & green` rappresenta attualmente il 5% circa del backlog di gruppo (e il 15% del backlog offshore E&C)".