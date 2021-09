Saipem: Tribunale Milano assolve società nel processo su comunicazioni 2012

Redazione Finanza 28 settembre 2021 - 15:29

MILANO (Finanza.com)

Il Tribunale di Milano (sezione X Penale) ha comunicato la propria decisione nel procedimento relativo a contestati illeciti asseritamente occorsi in occasione della predisposizione e della diffusione al mercato del comunicato stampa del 24 ottobre 2012 avente ad oggetto i risultati al 30 settembre 2012 e del bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2012. Si tratta del processo su presunto aggiotaggio nel 2012 (in relazione ai reati di false comunicazioni sociali e abusi di mercato)."Il Tribunale di Milano, accogliendo integralmente le richieste delle difese ha assolto la società e tutte le persone fisiche imputate perché il fatto non sussiste e respinto le richieste di risarcimento che erano state presentate da 49 azionisti retail costituiti come parti civili - si legge nella nota -. Saipem esprime soddisfazione per la decisione del Tribunale di Milano".