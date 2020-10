Saipem: Standard Ethics conferma rating “EE-”

Daniela La Cava 29 ottobre 2020 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Saipem finisce sotto la lente di Standard Ethics. Quest'ultima ha confermato il rating “EE-” sul gruppo italiano che fa parte dello SE Italian Index. Secondo la metodologia di Standard Ethics, la quale tiene conto anche della particolare tipologia di business in cui Saipem opera e della transizione energetica in atto, "il costante allineamento delle politiche e delle strategie ESG alle indicazioni internazionali proposte da Onu, Ocse e Ue è più che mai un fattore cruciale"."In questo caso, pur registrando l’impegno di Saipem sulla parte Environmental, è opinione di Standard Ethics che residuino margini di miglioramento in relazione ai target posti a livello globale", affermano gli esperti.