Saipem: Moody's abbassa outlook da stabile a negativo, confermato rating Ba1

Daniela La Cava 30 marzo 2020 - 10:18

MILANO (Finanza.com)

Saipem ha fatto sapere che Moody’s ha confermato il livello “Ba1” per il “corporate family rating” e “Ba1” per le emissioni obbligazionarie effettuate da Saipem Finance International B.V. L’outlook è stato, invece, abbassato da stabile a negativo. Queste le decisioni prese dall'agenzia di rating Usa che ha pubblicato oggi un rapporto di aggiornamento sul big italiano dei servizi petroliferi.In una giornata in cui dominano le vendite a Piazza Affari, con il petrolio che cede oltre il 5%, il titolo Saipem cede l'1,8% a 2,192 euro.