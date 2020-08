Saipem: MoU per parco eolico offshore, analisti freddi su impatto di breve su titolo

Titta Ferraro 26 agosto 2020 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Poco mossa oggi Saipem (-0,3% a 1,841 euro) che ha annunciato un Memorandum of Understanding per costruire un parco eolico offshore da 450 MW nel mare Adriatico in nord Italia. Saipem ha concordato con le società di energia rinnovabile Agnes e Qint`x di installare 56 turbine eoliche in due siti al largo della città portuale di Ravenna.Indicazioni della stampa parlano di un valore del contratto fino a 600 milioni di euro per Saipem, pari al 8% circa della raccolta ordini stimata per il 2020 dagli analisti di Equita. "Saipem ha da tempo avviato un percorso per il rafforzamento della propria presenza nel settore delle energie rinnovabili con un aumento progressivo del portafoglio ordini collegato ad attività non oil", rimarca la sim milanese.Il progetto dovrebbe prevedere anche l'utilizzo di tecnologie innovative e soluzioni integrate, come i pannelli solari galleggianti attraverso la tecnologia proprietaria di Moss Maritime e la produzione di idrogeno green, trovando una soluzione alternativa per le piattaforme O&G dell'Adriatico."L'impegno di Saipem nella transizione energetica e coinvolgimento in progetti di energia rinnovabile è un elemento positivo, tuttavia non ci aspettiamo che il MoU abbia un impatto sull'azione a breve termine data la fase iniziale del progetto", rimarcano gli analisti di Banca IMI che hanno una view 'hold' sul titolo con target price a 2,1 euro.