Saipem: Mediobanca dice underperform dopo nuovo allarme utili, "sbalorditiva la revisione guidance"

Redazione Finanza 1 febbraio 2022 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Prosegue anche oggi la discesa di Saipem a Piazza Affari, dove mostra un calo di circa l'1% a 1,329 euro (minimo intraday a 1,15 euro) dopo lo scivolone di oltre il 30% registrato ieri in scia all'ennesimo profit warning lanciato dalla società. Oggi gli analisti di Mediobanca Securities hanno rivisto al ribasso la valutazione, portandola a underperform dal precedente neutral, con un nuovo target price fissato a 1,20 euro da 2."La revisione della guidance annunciata da Saipem è stata sbalorditiva, non solo per le dimensioni, ma anche perché arriva a solo tre mesi dal recente aggiornamento della strategia - commentano da Mediobanca Securities -. A nostro avviso, è probabile che l'azienda richiederà finanziamenti ulteriori di 1-1,5 miliardi di euro. Tuttavia, con l'attivazione dell'articolo 2446, non ci è chiaro se questo possa provenire da finanziatori tradizionali. Peggio ancora, non escluderemmo una nuova iniezione di capitale. Questo porta alla memoria le perdite significative per gli azionisti durante l'emissione dei diritti del 2015/2016".