Saipem: Akros conferma buy, focus su rumors negoziati per rilevare Naval Energies

Redazione Finanza 19 maggio 2021 - 13:55

MILANO (Finanza.com)

Saipem finisce sotto la lente d'ingrandimento di Banca Akros in scia alle indiscrezioni di Reuters, secondo cui il gruppo avrebbe iniziato i negoziati in esclusiva con Naval Group per l'acquisizione del business floating wind di Naval Energies. "Le trattative confermano l'impegno dell'azienda ad investire in progetti verdi e nella transizione energetica". commentano gli analisti di Akros che confermano la valutazione buy e il target di 2,8 euro su Saipem. Intanto sul Ftse Mib il titolo Saipem perde terreno e ora cede circa l'1,5 per cento.